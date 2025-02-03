Завод расположен в Воскресенске и это один из четырех МСЗ, которые планируют запустить в Подмосковье. Один из них строят рядом с Зеленоградом — в деревне Хметьево возле Солнечногорска. Его планируют запустить в нынешнем году.

Поступает ли мусор для сжигания на новый завод, пока неизвестно. Госкорпорация «Ростех» в своём рекламном ролике сообщает, что завод «заработал», но по документам он лишь введён в эксплуатацию — следов работы пока не видно.

В Ростехе называют мусоросжигательные заводы «зелеными электростанциями», подразумевая, что при сжигании за год 700 тысяч тонн мусора, завод может вырабатывать 520 млн кВт*ч электричества (его тоже называют «зеленым»). Сколько при этом необходимо затратить энергии не сжигание мусора, не сообщается.

Кроме «зеленого электричества» при сжигании мусора образуется менее опасный шлак и более опасная зола. Относительно сожженого мусора их получается не так много, но у активистов, протестующих против МСЗ, есть вопрос к утилизации. У нового завода уже заключен договор на вывоз шлака, который планируют полностью утилизировать: извлечь черные и цветные металлы, а минеральную часть использовать для прокладки дорог и строительства. Золу тоже могут перерабатывать, производя из нее стройматериалы.

Ещё одна проблема построенного МСЗ по мнению протестующих активистов — отсутствие системы мониторинга: «Станций контроля воздуха нужно будет ещё добиваться, писать письма, чтобы они появились», утверждает один из них.