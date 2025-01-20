Однако добиться изменений можно. Пусть не сразу, пусть не с первой попытки, но власти внимательно прислушиваются — насколько громко и последовательно мы готовы добиваться изменений. Объединяя усилия и постоянно взаимодействуя с властями, мы способны улучшать жизнь в нашем городе.

Уже много раз после публикаций «Зеленоград.ру» и массовой поддержки людей, в городе происходили позитивные изменения. Вспомним для примера наш красивый пешеходный мост через городской пруд — десять лет назад власти категорически отказывались его строить, утверждая, что это невозможно, но после нескольких тысяч собранных подписей и общественного давления, чиновники уже сами поддержали эту инициативу. И таких примеров множество.

Чтобы сделать такую работу более публичной и эффективной, мы запускаем сегодня проект «Сделаем Зеленоград снова зеленым», в котором теперь будем вести наши общественные кампании по решению городских проблем. Несмотря на название, это не только про экологию (хотя и это тоже), а про то, чтобы помогать горожанам объединяться и менять жизнь в городе к лучшему.

Сейчас мы создали чат в телеграме, куда, по мере появления информационных поводов, будем добавлять тематические ветки по каждой проблеме, решением которой мы помогаем заниматься — следите за анонсами в этом канале.

А пока напишите в комментариях, какие проблемы прямо сейчас мешают вам жить в нашем городе?