Чем вызваны такие резкие колебания, ни в префектуре, ни в МАДИ не сообщают, но пока это больше похоже на разную интенсивность контроля, чем на реальное уменьшение числа нарушителей.

Данные по числу эвакуированных машин тоже необъяснимо скачут. Например, за период с июля по сентябрь число эвакуированных автомобилей выросло в 3,7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по итогам всего 2024-го года рост числа эвакуированных машин составил всего 8% (724 штуки).