По сравнению с 2023 годом, общее количество выявленных нарушений парковки сократилось на 31%, сообщили в префектуре. Однако это всего лишь возврат на прежний уровень — в 2023-м году общее число нарушений парковки выросло на 29% по сравнению с 2022-м годом.
Чем вызваны такие резкие колебания, ни в префектуре, ни в МАДИ не сообщают, но пока это больше похоже на разную интенсивность контроля, чем на реальное уменьшение числа нарушителей.
Данные по числу эвакуированных машин тоже необъяснимо скачут. Например, за период с июля по сентябрь число эвакуированных автомобилей выросло в 3,7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по итогам всего 2024-го года рост числа эвакуированных машин составил всего 8% (724 штуки).
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