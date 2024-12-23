Второй день на улицах гололед — он появился повсеместно из-за перехода через нулевую температуру. Сначала всё оттаяло, потом замёрзло. Часто жалуются на обледеневшие пандусы — как в подземных переходах, так и в подъездах.
" Люди еле идут, подогрев отключён" , — пишет в редакцию «Зеленоград.ру» Константин о подземном переходе между 8 и 9-м микрорайонами.
" Пандус весь во льду, чуть не упали с инвалидной коляски! А как обратно подняться по льду? Почему мы должны выпрашивать у вас исполнять свои обязанности" , — пишет о корпусе 848Б в «Жилищник» Марина и добавляет, что будет теперь постоянно писать жалобы во все инстанции.
Расскажите, скользко ли у вас во дворе, на вашем пешеходном маршруте в зеленоградском телеграм-чате.
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