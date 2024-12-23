" Люди еле идут, подогрев отключён" , — пишет в редакцию «Зеленоград.ру» Константин о подземном переходе между 8 и 9-м микрорайонами.

" Пандус весь во льду, чуть не упали с инвалидной коляски! А как обратно подняться по льду? Почему мы должны выпрашивать у вас исполнять свои обязанности" , — пишет о корпусе 848Б в «Жилищник» Марина и добавляет, что будет теперь постоянно писать жалобы во все инстанции.