Это проект фонда защиты городских кошек «Котоспас». Помещение расположено в корпусе 445. Здесь можно пообщаться со спасенными животными или забрать их домой.

«Чем быстрее пристроятся эти котики, тем больше котиков можно будет спасти», — говорят в «Котоспасе»