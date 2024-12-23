Это проект фонда защиты городских кошек «Котоспас». Помещение расположено в корпусе 445. Здесь можно пообщаться со спасенными животными или забрать их домой.
«Чем быстрее пристроятся эти котики, тем больше котиков можно будет спасти», — говорят в «Котоспасе»
А 21 декабря в 15:00 в «КотоЛофте» пройдет мастер-класс «Оригами-котик» для детей, а ещё можно будет помочь нарядить елку. Вход за любое пожертвование или корм для котиков. Можно также приобрести сувенирную продукцию фонда или купить новогоднюю открытку.
Пока прийти в «КотоЛофт» можно по предварительной записи 8-926-231-10-54 (Анна). Но в следующем году планируют работать постоянно с 11 до 21 часа.
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