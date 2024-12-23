«Примерно от 50-60% расходов для транспортных предприятий мы субсидируем. Если не покрывать все эти расходы за счет средств города, то тарифы будут намного выше текущего уровня, — сказал вице-мэр Максим Ликсутов в интервью „Коммерсанту“. — Билетные доходы остаются в метрополитене и „Мосгортрансе“. Эти деньги идут на обновление огромной инфраструктуры, покупку электричества и топлива, на зарплату машинистам и водителям. Зарплату водителям мы поднимали несколько раз в этом году».

Более частое изменение тарифов Ликсутов объяснил тем, что стоимость проезда повышают только когда порог дотаций со стороны города становится критически высоким и когда есть рост основных расходов — электроэнергии и топлива, и заработной платы. Он также отметил, что тарифы в январе вырастут на величину намного меньше реальной инфляции.

Сделать бесплатный проезд на городском транспорте, как в некоторых зарубежных городах, в мэрии считают невозможным. По словам Ликсутова, там идея заключалась в том, что льготу в виде бесплатного проезда давали тем, кто зарегистрирован в городе и платит налоги в городской бюджет, стимулируя таким образом перерегистрацию из соседней области и увеличивая доходы бюджета. Но, несмотря на это, по данным Ликсутова, городской бюджет не успевал покрывать расходы транспортных предприятий и началась их деградация.

В Москве проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с января — примерно на 8-10%