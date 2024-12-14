Продуктовый магазин сети «Ярче!» откроется во 2-м микрорайоне 14.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Новый магазин будет в корпусе 249 — в помещении между парикмахерской и почтой (раньше там был магазин одежды и обуви «Семейный ценопад»). Сейчас здесь идёт ремонт, устанавливают торговое оборудование. Возможно, магазин откроется до Нового года.

«Ярче!» позиционирует себя как сеть супермаркетов шаговой доступности со свежими продуктами по выгодным ценам. Есть готовая еда, салаты и торты собственного производства. В магазинах обычно есть выпечка и кофе с собой.

Это будет второй магазин сети «Ярче!» в Зеленограде, первый работает в корпусе 1604, он работает с 7 до 23 часов. Ещё один магазин сети в Андреевке, но его время работы с 8 до 22.

В России открыто более тысячи магазинов сети. Работают без складов, поэтому товары доставляют ежедневно. Есть интернет-магазин и доставка. «Ярче!» — бренд компании «КДВ-групп», одного из ведущих пищевых российских холдингов с главным офисом в Томске.

Отзывы покупателей в основном положительные, отмечают низкие цены, выпечку и возможность купить что-то нестандартное из продуктов — каких нет в других сетевых супермаркетах. Впрочем, другие отмечают тесноту в торговом зале и очереди в кассы.

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Метки:
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