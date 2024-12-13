Асфальтированная полоса между ограждением Дворца и дачного товарищества «Трамвай» рассчитана на два десятка автомобилей. Разметку на ней сделают уже весной.

Однако сейчас парковка завалена снегом — пока её нет в документах, её не убирают. «После актуализации паспорта объекта дорожного хозяйства парковка будет включена в уборочную площадь», — рассказали «Зеленоград.ру» в управе.

Прорабатывают и обустройство других дополнительных парковок между башнями 914-917, которые актуальны как для местных жителей, так и для посетителей Дворца творчества, спорткомплекса «Спутник Арена», футбольной школы и школы 853.

Дополнительные парковочные места будут обустраивать точечно или небольшими группами — в управе пояснили, что внимательно следят за сложной ситуацией с парковками, стараются её исправить, но сделать это быстро не получится из-за плотной жилой застройки и необходимости согласовывать любое расширение парковок и асфальтовых пространств с городом и с инженерными службами.