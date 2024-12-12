Десять лет назад Тимофей Растренин закончил 9 классов зеленоградской школы 1194 (когда она ещё работала под номером 1739), затем учился в кадетском корпусе академии МЧС и в Рязанском высшем воздушно-десантном училище на факультете спецназа.

В сентябре командир разведывательной группы специального назначения гвардии старший лейтенант Тимофей Растренин погиб в Херсонской области в возрасте 25 лет. Он награждён орденом Мужества, медалью Суворова, «За боевые заслуги».