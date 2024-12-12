Десять лет назад Тимофей Растренин закончил 9 классов зеленоградской школы 1194 (когда она ещё работала под номером 1739), затем учился в кадетском корпусе академии МЧС и в Рязанском высшем воздушно-десантном училище на факультете спецназа.
В сентябре командир разведывательной группы специального назначения гвардии старший лейтенант Тимофей Растренин погиб в Херсонской области в возрасте 25 лет. Он награждён орденом Мужества, медалью Суворова, «За боевые заслуги».
«Водители и находящиеся рядом командиры запаниковали. Отважный командир группы, рискуя жизнью, сел за руль Камаза и вывел его на безопасное место от остальных машин», — писали в сентябре в телеграм-каналах. В школе сообщили, что он героически погиб, оказывая первую медицинскую помощь раненому товарищу.
Школьная экспозиция называется «Я — „Шелест“! Все, что успел…». В выставочных стендах — форма и личные вещи, биография Растренина, а также его высказывания. Например: «Ты можешь никогда не интересоваться войной, но она обязательно заинтересуется тобой». В школе сообщили, что экспозиция будет действовать постоянно.