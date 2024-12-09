«Общая идеология заключается в том, что Москва должна быть лучшим городом Земли. Поэтому у нас должно быть все лучшее: и метро лучшее, и дороги лучшие, и экология самая лучшая, и доступное образование лучшее, и здравоохранение самое лучшее в мире», — сказал мэр Сергей Собянин в недавнем большом интервью, рассуждая о стратегии развития города до 2040 года

Если раньше к таким заявлениям можно было относиться снисходительно, то сейчас видно, что благодаря упорному ежегодному продвижению к этой цели, Москва действительно может претендовать на звание лучшего города, считает мэр. «Это главная наша стратегия, главная идеология, и мы от неё не отступимся», — добавил Собянин.

Он не в первый раз заявляет о такой цели. Выступая в октябре перед студентами, мэр сказал:

«Чтобы город был самым лучшим, у него должна быть самая мощная экономика в нашей стране, самые лучшие возможности для каждого человека, самая лучшая городская среда и должны быть мировые центры притяжения, которые бы знал весь мир и стремился в Москву».

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