Филиал №3 поликлиники №105 в корпуса 225А открылся после года ремонта. Здание капитально отремонтировано по новому стандарту московских поликлиник: новый фасад, интерьеры, инженерные коммуникации, медицинское оборудование.
В небольшом дворе кардинальных изменений нет, ограждение вокруг поликлиники оставили, на входе закрытая застекленная колясочная (один вход на улицу, другой — в помещение). Внутри довольно тесно, коридоры кажутся узкими, не хватает лавочек для надевания и снятия бахил (автомат уже не работает, а делать это с малышом на руках сложно).
Хотя поликлиника и открыта для пациентов, в здании всё ещё идёт ремонт. Например, утром рабочий приваривал защитное ограждение на лестнице — так что, если вас смущает дух стройки, с визитом несколько дней стоит повременить.
Заново прикрепляться к поликлинике не нужно. При записи к врачу обращайте внимание на адрес и номер кабинета, где будет проходить прием. Дополнительная информация по телефону справочной службы 122 (из Москвы).
Следующая детская поликлиника в очереди на ремонт (и последняя в Зеленограде) — в 3-м микрорайоне. Она закроется с 16 декабря.