Заново прикрепляться к поликлинике не нужно. При записи к врачу обращайте внимание на адрес и номер кабинета, где будет проходить прием. Дополнительная информация по телефону справочной службы 122 (из Москвы).

Следующая детская поликлиника в очереди на ремонт (и последняя в Зеленограде) — в 3-м микрорайоне. Она закроется с 16 декабря.