На Ленинградском вокзале откроют третий этаж 12.12.2024 ZELENOGRAD.RU

После завершения реконструкции Ленинградского вокзала, куда прибывают электрички из Зеленограда, пассажирам станет доступен его верхний, третий, этаж. Здание планируется разделить на несколько функциональных зон: новые залы ожидания, детский клуб, комната матери и ребенка, фудкорты, библиотека, коворкинг.

«Увеличится пропускная способность вокзала. А связь с метрополитеном и наземным транспортом поможет пассажирам быстрее передвигаться», — отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Урбанист Аркадий Гершман уверен, что на Ленинградском вокзале необходимо исключить досмотр пассажиров, а фудкорты и кассы никому не нужны. «Лучшее, что можно сделать с Ленинградским вокзалом — убрать бессмысленные досмотры, сделать единый уровень пола с улицей и открыть все двери», — говорит он. По мнению эксперта, функция касс почти целиком ушла в онлайн и билетные автоматы, залы ожидания при нормальной организации движения не нужны, а «булочку и кофе» можно взять в автомате.

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Метки:
ленинградский вокзал
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