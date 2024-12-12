После завершения реконструкции Ленинградского вокзала, куда прибывают электрички из Зеленограда, пассажирам станет доступен его верхний, третий, этаж. Здание планируется разделить на несколько функциональных зон: новые залы ожидания, детский клуб, комната матери и ребенка, фудкорты, библиотека, коворкинг.

«Увеличится пропускная способность вокзала. А связь с метрополитеном и наземным транспортом поможет пассажирам быстрее передвигаться», — отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Урбанист Аркадий Гершман уверен, что на Ленинградском вокзале необходимо исключить досмотр пассажиров, а фудкорты и кассы никому не нужны. «Лучшее, что можно сделать с Ленинградским вокзалом — убрать бессмысленные досмотры, сделать единый уровень пола с улицей и открыть все двери», — говорит он. По мнению эксперта, функция касс почти целиком ушла в онлайн и билетные автоматы, залы ожидания при нормальной организации движения не нужны, а «булочку и кофе» можно взять в автомате.