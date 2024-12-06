Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах продления программы реновации. На следующем этапе в нее могут войти панельные девятиэтажки.

«Когда закончится идущая сейчас реновация, „подоспеют“ часть домов, которые будут в ветхом, предаварийном состоянии — если ими не заниматься, они превратятся в аварийные», — сказал Собянин и привел в качестве примера девятиэтажки. «Эти панельки, они по качеству порой хуже, чем „хрущёвки“, они через какое-то время точно будут аварийными», — добавил мэр.

Почему нельзя поддерживать дома в надлежащем состоянии с помощью регулярного капремонта, Собянин не уточнил. Что за дома он имел в виду, и по каким критериям будут отбирать девятиэтажки под возможную реновацию, сейчас также неизвестно. Но это могут быть дома серии II-49, которые массово строились с 1965 по 1985 годы. В Зеленограде такие стоят в 4, 8 и 9-м микрорайонах.

Действующая программа реновации рассчитана до 2032 года, в Зеленограде в неё попали 34 пятиэтажки. Опрос ранее показал, что прямо сейчас переехать в новый дом по программе реновации хотели бы 30% читателей «Зеленоград.ру».