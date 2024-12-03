Заключен контракт на строительство высотного дома у станции Крюково. Стройка начнется в декабре с вырубки деревьев 03.12.2024 ZELENOGRAD.RU

20-этажный жилой дом построят возле пересечения улиц Панфилова и Гоголя (место будущей стройки — на фото). Квартиры там предназначены для сотрудников федеральной службы исполнения наказаний. Контракт на строительство заключен, подготовительные работы должны начать в ближайшее время.

Единственным участником конкурса на строительство здания стала компания «Элевит», работы оцениваются в 644,7 миллиона рублей. Организация зарегистрирована в Москве в 2007 году, занимается строительством, ничем примечательным не отличается. В этом году заключила контракт на выполнение капитального ремонта в детском саду и музыкальной школе в Подмосковье. «Элевит» — генеральный подрядчик работ, а на месте будут работать субподрядчики — это допускается контрактом. Подрядчика нашли со второй попытки, поскольку пришлось пересчитать первоначальный бюджет строительства.

Подготовительные работы, по контракту, должны начаться в декабре. Это означает ограждение стройплощадки и вырубку 103-х деревьев и 189 кустов. Потом уже приступят к собственно стройке. Работы рассчитаны на два года.

Ведомственный дом построят на участке между зданием УВД и колонией. В нём будет 120 квартир. Во дворе устроят детскую площадку, спортплощадку, поставят скамейки, устроят парковки на 54 машины и площадку для сушки белья, контейнеры для сбора мусора. Дом и двор планируется огородить забором.

На этом месте раньше стояли два кирпичных двухэтажных дома 1954 года постройки. В них жили сотрудники зеленоградской колонии-поселения №2 и следственного изолятора №12. С временем их расселили, а дома начали разрушаться. Дома снесли в 2020 году.

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 10
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