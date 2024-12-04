Возле станции Химки возобновляется строительство 33-этажного дома — прямо у воды. Раньше стройку остановили местные активисты 04.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Ещё 12 лет назад коммерческая компания арендовала на 49 лет 12,5 гектаров земли рядом с Химкинским водохранилищем и неподалёку от станции Химки, чтобы построить здесь 33-этажный дом. Суды задержали стройку на несколько лет и продолжаются по сей день, но застройщик обновил проект, получил разрешение на строительство и, вероятно, скоро начнет продавать квартиры.

«Речной» позиционируется как жилой комплекс бизнес-класса. Судя по проектной декларации, в высотном монолитно-кирпичном доме будет 1209 квартир — 1, 2, 3 и 4-комнатных. Запроектированы двадцать лифтов, 124 парковочных места на подземной стоянке, 267 на гостевой парковке. Возле дома будет девять детских площадок и две спортивных. На проектных картинках — ещё и зона отдыха с пляжем на берегу канала имени Москвы.

ЖК «Речной» должна построить компания «Инфинити». Собственно, она уже начала стройку в 2018 году, когда получила разрешение на строительство. Но общественность в лице организации «Общество защиты право потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» потребовала отменить стройку. Довод истца: территория находится в 150-метровой зоне во втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения — канала имени Москвы. В пределах этой зоны строительство запрещается. Истец ссылается на древние, но вполне действующие постановления 1941 и 1980 годов. При этом документ СП 2.1.4.2625-10 (2010 года) существенно сократил зоны санитарной охраны (ЗСО). К тому же «Мосводоканал» как владелец московского водопровода всё ещё не разработал проект ЗСО. Роспотребнадзор и Росрыболовство не препятствуют строительству многоэтажного дома в 150 метрах от водного источника.

Тем не менее, Химкинский суд удовлетворил иск и признал выданное областным Минстроем разрешение на строительство незаконным. Застройщик к тому времени заключил несколько десятков договоров участия в долевом строительстве и начал подготовительные работы — вырубил деревья, проложил теплотрассу, огородил стройплощадку. После решения суда разрешение на строительство аннулировали, работы пришлось остановить, проект переделывать. Чтобы расплатиться с химкинской администрацией по инвестиционному контракту (денежный эквивалент пяти процентов площади жилого дома) компания профинансировала завершение строительства проблемного ЖК «Авиатор» в Химках, на это ушло 147 миллионов рублей. По официальной версии, «часть дольщиков вернула свои деньги, часть решила подождать возобновления стройки ЖК «Речной». Сами дольщики утверждают, что добровольно им деньги не возвращали даже через суд после расторжения договора долевого участия. Удалось это только тем, кто запускал процедуру банкротства «Инфинити». Фонд защиты прав дольщиков Московской области почему-то не включил ЖК «Речной» в перечень проблемных объектов — соответственно, люди не смогли получить компенсацию за потерянные деньги.

Активно протестовали и местные жители. Стройплощадка перекрыла проход к каналу имени Москвы, находится вплотную к образовательным учреждениям и соседним домам. А главное, прибавление нескольких тысяч новых жителей — серьезная нагрузка для инфраструктуры Старых Химок. Социальных учреждений застройщик ЖК возводить не планирует.

В 2023-м «Инфинити» получил положительное заключение государственной экспертизы, в ноябре этого года — новое разрешение на строительство. Суды, впрочем, продолжаются. Химкинская администрация требует от компании вернуть прилегающий участок площадью 2,9 Га, предназначенный для размещения маломерных судов и других плавсредств. «Инфинити» заявляет, что арендовал этот участок, чтобы реализовать инвестиционный контракт, заключенный с той же администрацией в 2012 году. То есть, построить жилой комплекс с физкультурно-оздоровительным комплексом и обустроить прилегающую территорию. Судебное дело пока на стадии апелляции.

Учредители ООО «Инфинити» связаны с рядом строительных компаний. Одна из них, например, строила ЖК «Ленинградский» — он находится поблизости от гипермаркета «Мега» и Ленинградского шоссе.

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Метки:
жилищное строительство, химки
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