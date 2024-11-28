Кривую облицовку фасада новостройки на Заводской обещают исправить после публикации «Зеленоград.ру» 28.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Панели на доме по реновации на Заводской, 14 смонтированы вкривь и вкось. В мэрии признали нарушения, подрядчик строительства должен их устранить в течение месяца. Почему никто не заметил их во время приемки дома, так и осталось непонятно.

Фасад новостройки местами похож на детские кубики, небрежно поставленные друг на друга. Панели отходят под углом, между ними большие щели — на фото типичный пример, но такие проблемы по всему фасаду. Тем не менее, в сентябре два корпуса Заводской, 14 официально ввели в эксплуатацию. Это значит, что была приёмка, в которой участвуют заказчик, технический заказчик, надзорный орган и исполнительная власть — префектура. Дом каким-то образом приняли и ввели с дефектами.

В префектуре подтвердили, что принимали участие в приёмке, но на вопрос о дефектах не ответили, отметив, что в эксплуатацию построенный дом вводит Мосгосстройнадзор. В этом ведомстве «Зеленоград.ру» ответили, что на дату приёмки дома (3 сентября) все строительно-монтажные работы были выполнены в соответствии с проектом. Но посмотрев фотографии из нашей публикации признали, что «можно сделать вывод о наличии дефектов конструкции». И направили письмо застройщику — фонду реновации.

Застройщик сообщил «Зеленоград.ру», что осмотрели новостройку и потребовали от генерального подрядчика (зеленоградской компании «Альтстрой») устранить дефекты в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств. А конкретно до 25 декабря. В фонде реновации также отметили, что дефекты на фасаде не влияют на безопасность эксплуатации здания, хотя при сильном ветре плохо закрепленные элементы фасада могут отлетать — в Зеленограде уже были такие случаи.

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 19, реновация
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Кривую облицовку фасада новостройки на Заводской обещают исправить после публикации «Зеленоград.ру» Новости
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