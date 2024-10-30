О вариантах переезда жителям старых домов 19-го микрорайона сообщат в течение ближайших двух недель: сначала их получат 280 человек из домов 4 и 6 на Заводской улице — письма с предложением равнозначных квартир им направили сегодня, осматривать новое жилье они смогут начиная со следующего дня.

Жителям дома 2 на Заводской и дома 4 на улице 1 Мая предложения новых квартир отправят 5 и 11 ноября соответственно. Из этих домов переедут 580 человек. Итого из четырех домов — 860 человек.

Новостройка для переезда расположена по адресу: улица Заводская, дом 14, корпуса 1 и 2. Она возведена по программе реновации на месте четырех расселенных и демонтированных старых зданий. Всего в ней 477 квартир с чистовой отделкой.