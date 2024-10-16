Действующая программа реновации запланирована с 2017 до 2032 года, но мэр Собянин заявил о намерении сделать её постоянной.

«Мы приняли сейчас решение оставить заделы для будущих этапов реновации, сделав реновацию жилого фонда города Москвы постоянной, а не разовой, для того чтобы [жилой] фонд постоянно реновировался, город постоянно обновлялся, и наши граждане, наши жители жили в комфортном современном жилье», — сказал Собянин.

Собянин также сообщил, что к 2032 году программа реновации выйдет на самоокупаемость и в дальнейшем весь проект будет сбалансирован так, что расходы бюджета будут возвращены благодаря продаже дополнительного жилья, которое возводится в рамках данной программы.

В Зеленограде в действующую программу реновации попали 34 дома — пятиэтажки в 9, 10, 18, 19 микрорайонах. Строительство новых домов, переселение и снос ещё продолжается — в прошлом году мэр поручил ускорить темпы реализации программы в два раза. Какие дома могут попасть под снос после 2032 года, пока непонятно.

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