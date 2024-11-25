Городские службы оказались не готовы к зиме — этот печальный факт на фото и видео 25.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Сотни дворников, очевидный прогноз погоды, закупленный инвентарь и подогрев ступеней — всё это не помогло сделать безопасным проход по ступеням во дворах и подземных переходах. А ведь их надо чистить в первую очередь.

В субботу шел дождь и мокрый снег, за ночь подморозило и ступени превратились в опасный каток. Люди еле-еле спускаются по ним, рискуя упасть и получить травму. Последствия такой погоды были очевидны всем, кроме, похоже, зеленоградских специалистов по ЖКХ.

Что помешало сколоть лёд, посыпать его песком, включить обогрев ступеней в подземном переходе — так много вопросов и совсем нет ответов. Хотя в городской администрации, скорее всего, спишут это на конкретного нерадивого исполнителя.

Тревожные звоночки начались ещё в субботу утром — в первый день снегопада некоторые пешеходные дорожки оказались не расчищены. Например, на фотографии ниже корпус 901Б, снято в 11:20, снег к этому времени шёл уже несколько часов, но лопата дворника его явно не касалась.

«Передано в работу», ответили в «Жилищнике» на эту претензию около полудня. Не видят дворников и в некоторых других районах. «Сегодня снегопад, 12 часов дня, почему дворники не выходят работать», жалуется житель 4-го микрорайона Никита. «Скажите, а дворники по субботам не работают? Или их нет?», спрашивает жительница 250-го корпуса Анастасия в 11:35. «После обеденного перерыва дворники вернутся к очистке территории», отвечают в «Жилищнике».

На вопрос «есть ли дворники» в префектуре отвечают утвердительно — в начале ноябре там отчитались о стопроцентной укомплектованности дворниками. При этом дворников теперь должно быть в полтора раза больше, чем в прошлом году. Однако «Жилищник» продолжает искать дворников и сейчас. Это объясняют ожиданием большой текучки кадров среди дворников.

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Метки:
уборка улиц и дворов, дворники
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Городские службы оказались не готовы к зиме — этот печальный факт на фото и видео Новости
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