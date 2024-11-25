Сотни дворников, очевидный прогноз погоды, закупленный инвентарь и подогрев ступеней — всё это не помогло сделать безопасным проход по ступеням во дворах и подземных переходах. А ведь их надо чистить в первую очередь.

В субботу шел дождь и мокрый снег, за ночь подморозило и ступени превратились в опасный каток. Люди еле-еле спускаются по ним, рискуя упасть и получить травму. Последствия такой погоды были очевидны всем, кроме, похоже, зеленоградских специалистов по ЖКХ.