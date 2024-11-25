Сотни дворников, очевидный прогноз погоды, закупленный инвентарь и подогрев ступеней — всё это не помогло сделать безопасным проход по ступеням во дворах и подземных переходах. А ведь их надо чистить в первую очередь.
В субботу шел дождь и мокрый снег, за ночь подморозило и ступени превратились в опасный каток. Люди еле-еле спускаются по ним, рискуя упасть и получить травму. Последствия такой погоды были очевидны всем, кроме, похоже, зеленоградских специалистов по ЖКХ.
Что помешало сколоть лёд, посыпать его песком, включить обогрев ступеней в подземном переходе — так много вопросов и совсем нет ответов. Хотя в городской администрации, скорее всего, спишут это на конкретного нерадивого исполнителя.
Тревожные звоночки начались ещё в субботу утром — в первый день снегопада некоторые пешеходные дорожки оказались не расчищены. Например, на фотографии ниже корпус 901Б, снято в 11:20, снег к этому времени шёл уже несколько часов, но лопата дворника его явно не касалась.
«Передано в работу», ответили в «Жилищнике» на эту претензию около полудня. Не видят дворников и в некоторых других районах. «Сегодня снегопад, 12 часов дня, почему дворники не выходят работать», жалуется житель 4-го микрорайона Никита. «Скажите, а дворники по субботам не работают? Или их нет?», спрашивает жительница 250-го корпуса Анастасия в 11:35. «После обеденного перерыва дворники вернутся к очистке территории», отвечают в «Жилищнике».
На вопрос «есть ли дворники» в префектуре отвечают утвердительно — в начале ноябре там отчитались о стопроцентной укомплектованности дворниками. При этом дворников теперь должно быть в полтора раза больше, чем в прошлом году. Однако «Жилищник» продолжает искать дворников и сейчас. Это объясняют ожиданием большой текучки кадров среди дворников.