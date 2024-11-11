По состоянию на 11 ноября укомплектованность дворниками составляет 100%, сообщил «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин. По нормативу на 2024 год штатная численность дворников «Жилищника» — 903 человека. Также полностью укомплектован штат водителей (70 человек) и механизаторов (124).

У всех дворников есть инвентарь для уборки и спецодежда. В наличии 443 мотоблока — это даже больше одного на бригаду.

Также на 100% укомплектовано ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО», которое убирает дороги и лесопарк: рабочих ручной уборки 198 человек, водителей — 146, механизаторов — 102.

Таким образом, по отчёту префектуры, ничто не может помешать убирать наш любимый город в строгом соответствии с регламентами зимней уборки. Нам тоже надо помогать: установить на телефон приложение «Наш город» и обязательно сообщать туда о проблемных местах, а водителям положить номер телефона под лобовое стекло машины, а в багажник — лопату, ведь парковки после снегопадов могуть очистить не сразу.

Ждем ваших отзывов о качестве уборки от жителей и самих сотрудников ЖКХ (в зеленоградском чате или анонимно — в телеграм/ватсап или на news@zelenograd.ru).