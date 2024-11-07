Мэрия решила изменить норматив по количеству дворников в округах Москвы — теперь финансирование на уборку дворов будут выделять на 903 дворника, хотя ещё две недели назад говорили о 620.

Причина резкого увеличения финансирования — «анализ предыдущих зимних сезонов», сказал в интервью медиакомпании «Зеленоград сегодня» начальник управления ЖКХ префектуры Сергей Галустов. Впрочем, тема не новая — на неадекватные нормативы, которые не позволяют платить дворникам конкурентоспособную зарплату, в префектуре жаловались давно.

«Сейчас дворник в Зеленограде может получать около 60 тысяч в месяц, но на эти деньги теперь с трудом набирают даже мигрантов, которые могут пойти в доставку, зарабатывать сто тысяч и при этом не надо «махать лопатой с утра до вечера и надо тобой нет злого начальника», говорил в мае зампрефекта Алексей Михальченков.

Теперь «Жилищник» стремительно набирает недостающих дворников — за две недели набрано более четырёхсот человек, удвоив за это короткое время число персонала. Оставшиеся до полного комплекта 83 мигранта сейчас проходят необходимые проверки для оформления на работу, добавил Галустов.

Казалось бы, теперь проблема с зимней уборкой должна быть решена: дворников в полтора раза больше — убирать должны в полтора раза лучше. Но нет — Галустов сразу оговорился: «Будем надеяться, что наши дворы станут, ну, может, даже не в полтора раза, но хотя бы на 10-20 процентов лучше убираться, чем в прошлом зимнем сезоне».

Если воспринимать это буквально, получается, что новые дворники будут почему-то работать с меньшей производительностью, чем в прошлом году. С чем это связано, пока непонятно. «Зеленоград.ру» запросил в префектуре проведение интервью с кем-то из ответственных лиц.