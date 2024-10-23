Нужно 620 человек, но сейчас план выполнен только на 65%. В этом году, по данным «Жилищника», дворникам предлагают зарплату от 80 тысяч рублей на руки (из них фиксированный оклад — 30 тысяч, остальное — премиальные). В прошлом году обещали 60 тысяч.

Зимой дворники работают примерно с 7 до 16 часов, с двухчасовым перерывом, а в случае снегопада работать придётся дольше, но и перерыв могут увеличить. Предлагают работать шесть дней в неделю. Телефон отдела кадров — 8-499-736-96-82.

Набор дворников обычно не останавливается всю зиму — среди них большая текучка: «Люди могут уволиться или не выйти на работу по каким-то причинам, — объясняли „Зеленоград.ру“ в префектуре. — Поэтому набор дворников продолжается на случай их увольнения».

Любопытно, что в прошлом году планировали набрать гораздо больше дворников — 725 человек, а в позапрошлом — 652. В префектуре такие колебания объяснить не смогли, сославшись, что потребность в дворниках определяет «Жилищник».

С другими специалистами в «Жилищнике» дело обстоит лучше, чем с дворниками: набрали 86% от нужного количества водителей (70 из 81) и 97% механизаторов (120 из 124).

Почти полностью набран персонал в «Автомобильные дороги ЗелАО», которое убирает проезжую часть и лесопарки: рабочих ручной уборки — 90% (179 из 198), водителей — 95% (139 из 146), механизаторов — 91% (93 из 102).

Штат для зимней уборки должен быть укомплектован к 1 ноября, хотя приход зимы в этом году может задержаться.