Сетевой магазин готовится к открытию в корпусе 1133, раньше в этом помещении был продуктовый «Курош». Время работы — с 9:00 до 23:00. Точной даты открытия пока нет — примерно через неделю.

Помещение здесь площадью всего 130 квадратных метров. Концепция «Дикси Go» — небольшие магазинчики в шаговой доступности, максимально рядом с домом, с акцентом на базовые продукты, напитки и готовую еду. Ассортимент на две тысячи позиций рассчитан на быстрые и удобные покупки, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Магнит» (ей принадлежит сеть «Дикси»). В том числе свежие фрукты и овощи, молочная продукция, быстрый перекус, еда с собой — кулинария, кофе, выпечка собственного производства. В магазине будут обычные кассы и терминалы самообслуживания. Обещают низкие цены и общую с привычными магазинами «Дикси» программу лояльности.

В магазине в корпусе 1133 есть вакансии продавцов. Зарплата — до 54570 рублей (до вычета налогов), можно без опыта, сменный график.