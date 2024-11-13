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Щенки поселились под верандой детского сада. Их не могли достать оттуда несколько дней 13.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Не первый раз бродячие собаки щенятся под верандами детских садов. В этот раз «досталось» зданию в корпусе 618А (школа 854).

«Мы трижды вызывали отлов: первый раз приехали без оборудования, второй раз поставили ловушку на целый день (дети не могли гулять), ставили приманки — собаки не выходят, — рассказали „Зеленоград.ру“ в администрации детсада. — Чтобы достать щенков, надо вскрывать пол веранды, но когда сегодня попытались это сделать, жители, не разобравшись, начали звонить и обвинять, что якобы щенков замуровывают — наоборот, мы хотели решить эту проблему».

После этого работы пришлось остановить, но сами щенки не уйдут. Под верандой им хорошо — они сытые, там песок, тепло, для них это как будка. Собака мучается, боится, прибегает только покормить щенков. При этом лает на детей, бегает по территории, приводит других собак, которые «всё обгадили». А некоторые жители подкармливают этих собак, ставят для них миски с едой, приманивая их к детскому саду.

Однако после публикации этой истории в телеграм-канале «Зеленоград.ру», щенков в тот же день отловили. «Спасибо руководству, отлову Доринвеста, и сотрудникам, которые помогали — малышам лучше будет в приюте, хотя бы в тепле», — сообщила местная жительница Валентина, которая занималась судьбой животных.

Если вы хотите забрать собаку или кошку из зеленоградского приюта, то можете выбрать их на сайте.

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Метки:
детский сад, собаки, бездомные животные
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