Не первый раз бродячие собаки щенятся под верандами детских садов. В этот раз «досталось» зданию в корпусе 618А (школа 854).

«Мы трижды вызывали отлов: первый раз приехали без оборудования, второй раз поставили ловушку на целый день (дети не могли гулять), ставили приманки — собаки не выходят, — рассказали „Зеленоград.ру“ в администрации детсада. — Чтобы достать щенков, надо вскрывать пол веранды, но когда сегодня попытались это сделать, жители, не разобравшись, начали звонить и обвинять, что якобы щенков замуровывают — наоборот, мы хотели решить эту проблему».