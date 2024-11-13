Причина — большая пробка. Причина пробки — дорожные работы в узком месте, возле остановки «Спортивная школа».

Скриншот карты сделан около 18:30, а пробка началась примерно в час дня и растянулась на 800 метров.

Что за великая надобность была у дорожных рабочих ломать асфальт именно сейчас, а не когда машин станет поменьше, непонятно.