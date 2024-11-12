«Увеличили время проезда по Пятницкому шоссе на 15 секунд, скорректировав режим работы 2 светофоров в поселке Жилино и на пересечении с Георгиевским шоссе в деревне Горетовка», сообщили в областном министерстве транспорта.
Для кого-то это «оптимизация», но для выезжающих на Пятницкое шоссе — лишние 15 секунд ожидания.
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