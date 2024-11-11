О завершении ремонта двух из шести оставшихся дорог отчитался на совещании зампрефекта Олег Панин. Действительно, асфальт и бордюры положили (спустя три месяца после планового срока). Но значит ли это, что работы закончены с пешеходно-водительской, а не чиновничьей, точки зрения?
Одна из «завершенных» дорог — Никольский проезд, дорога в МЖК. Вот что говорят и видят местные жители, которые на самом деле ходят и ездят по этой дороге:
- не доделана разметка (парковки, зебры)
- не установлены дорожные знаки (пока просто столбики под них)
- претензии к качеству укладки асфальта (в частности, «волны» на тротуаре)
- ограждение вдоль дороги не закреплено (в лучшем случае на один болт, иногда просто висит)
- лес вдоль дороги загажен строительным мусором (особенно занятно это наблюдать под знаком «свалка мусора запрещена»)
- не перенесены фонарные столбы и уже видно, что уборочный трактор вынужден из-за них съезжать с тротуара (один столб вообще перегородил дорожку — его сейчас двигают)
- геометрия поворота осталась такой, что трактор выезжает на газон
У заместителя префекта Олега Панина, который на совещании доложил коллегам о завершении ремонта, колоссальный опыт в ЖКХ и строительстве. Он считает это всё несущественными огрехами? Или он сам этого не видел и поверил своим подчинённым или (опять) московскому заказчику ремонта, который не раз уже обманывал со сроками?
Но люди-то видят, Олег Олегович, не понимают, что происходит, и злятся. Отвечать на прямые вопросы людей о том, что происходит в городе, в префектуре отказываются: мы предлагали провести интервью и Панину, и префекту Смирнову, и начальнику управления ЖКХ Галустову — все отказались.