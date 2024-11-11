«Ремонт дорог завершен», утверждают в зеленоградской администрации. Вот как это выглядит на самом деле 11.11.2024 ZELENOGRAD.RU

О завершении ремонта двух из шести оставшихся дорог отчитался на совещании зампрефекта Олег Панин. Действительно, асфальт и бордюры положили (спустя три месяца после планового срока). Но значит ли это, что работы закончены с пешеходно-водительской, а не чиновничьей, точки зрения?

Одна из «завершенных» дорог — Никольский проезд, дорога в МЖК. Вот что говорят и видят местные жители, которые на самом деле ходят и ездят по этой дороге:

  • не доделана разметка (парковки, зебры)
  • не установлены дорожные знаки (пока просто столбики под них)
  • претензии к качеству укладки асфальта (в частности, «волны» на тротуаре)
  • ограждение вдоль дороги не закреплено (в лучшем случае на один болт, иногда просто висит)
  • лес вдоль дороги загажен строительным мусором (особенно занятно это наблюдать под знаком «свалка мусора запрещена»)
  • не перенесены фонарные столбы и уже видно, что уборочный трактор вынужден из-за них съезжать с тротуара (один столб вообще перегородил дорожку — его сейчас двигают)
  • геометрия поворота осталась такой, что трактор выезжает на газон


У заместителя префекта Олега Панина, который на совещании доложил коллегам о завершении ремонта, колоссальный опыт в ЖКХ и строительстве. Он считает это всё несущественными огрехами? Или он сам этого не видел и поверил своим подчинённым или (опять) московскому заказчику ремонта, который не раз уже обманывал со сроками?

Но люди-то видят, Олег Олегович, не понимают, что происходит, и злятся. Отвечать на прямые вопросы людей о том, что происходит в городе, в префектуре отказываются: мы предлагали провести интервью и Панину, и префекту Смирнову, и начальнику управления ЖКХ Галустову — все отказались.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, мжк (микрорайон 5а), никольский проезд
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