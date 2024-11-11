О завершении ремонта двух из шести оставшихся дорог отчитался на совещании зампрефекта Олег Панин. Действительно, асфальт и бордюры положили (спустя три месяца после планового срока). Но значит ли это, что работы закончены с пешеходно-водительской, а не чиновничьей, точки зрения?

Одна из «завершенных» дорог — Никольский проезд, дорога в МЖК. Вот что говорят и видят местные жители, которые на самом деле ходят и ездят по этой дороге: