Маршрут автобуса №10 стал длиннее. Но, похоже, рейсов стало больше 09.11.2024 ZELENOGRAD.RU

С субботы 9 ноября автобус №10 стал заезжать в 17-й микрорайон — к остановкам «Георгиевский проспект» и «17-й микрорайон»

Таким образом, маршрут стал длиннее больше чем на километр плюс время на новые остановки. Это должно было привести в увеличению интервала движения, но, похоже, рейсов стало только больше.

Мы сравнили прежнее расписание и новое — раньше автобус делал в будний день 56 рейсов, сейчас — 61. Вероятно, на него добавили дополнительные автобусы. Правда, непонятно, за счёт чего — спросили об этом «Мосгортранс», но там пока не успели ответить.

Некоторые пассажиры районов по пути следования маршрута (16, 15, 18, 20 микрорайоны) опасались, что теперь автобус будет приходить к их остановкам ещё более набитым. Но вряд ли пассажиров станет существенно больше — раньше, скорее всего, жители 17-го микрорайона просто шли до конечной 10-го автобуса пешком, а теперь поедут.

Напишите ваши отзывы о работе нового маршрута в комментариях и в зеленоградском телеграм-чате.

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Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), автобус 10
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