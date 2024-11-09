Таким образом, маршрут стал длиннее больше чем на километр плюс время на новые остановки. Это должно было привести в увеличению интервала движения, но, похоже, рейсов стало только больше.

Мы сравнили прежнее расписание и новое — раньше автобус делал в будний день 56 рейсов, сейчас — 61. Вероятно, на него добавили дополнительные автобусы. Правда, непонятно, за счёт чего — спросили об этом «Мосгортранс», но там пока не успели ответить.

Некоторые пассажиры районов по пути следования маршрута (16, 15, 18, 20 микрорайоны) опасались, что теперь автобус будет приходить к их остановкам ещё более набитым. Но вряд ли пассажиров станет существенно больше — раньше, скорее всего, жители 17-го микрорайона просто шли до конечной 10-го автобуса пешком, а теперь поедут.

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