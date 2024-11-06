«Что за звуки похожие на взрывы со стороны Андреевки?», — спрашивают регулярно в чатах районов. «Это подростки уже неделю как ходят по дворам и взрывают петарды, — отвечают свидетели. — Суют, например, в мусорку большую петарду типа Корсар 9, и получается такой бабах».

Это подтверждают и другие жители, одним даже удалось снять убегающих хулиганов: «Гуляла с собакой, видела их, один ходит в золотой маске, сделала замечание — они обматерили и убежали, вслед кинули петарду».

Это, действительно, мстительные негодяи — одной из жительниц, которая сделала им замечание из окна своей квартиры, на следующий день в окно что-то бросили и убежали.

Предлагаем полиции считать это сообщение заявлением о преступлении, а родителям посмотреть на фотографию и, возможно, узнать своих детей по одежде. Если вы увидели хулиганов, не поленитесь набрать на телефоне 112 и сообщить в полицию