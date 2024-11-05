Открытие новой дороги в 19-м микрорайоне — дублера улицы Радио — отложили до следующего лета 05.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Дорогу от Заводской улицы до улицы Радио через 19-й микрорайон проложили весной и обещали ввести в эксплуатацию осенью, но её открытие отложили как минимум на полгода. Почему работы задерживают, неизвестно.

Новую дорогу — проезд 673 — называют дублером улицы Радио. Но по сути это не дублирующая дорога, а измененный участок Заводской улицы: возле нового дома 14 она уйдёт направо к Георгиевскому проспекту. Строительство нового проезда запланировано проектом реновации и реконструкции 19-го микрорайона. Фактически сама дорога проложена, она идёт от Заводской до корпуса 1936, расположенного у кольцевого перекрестка — пересечения улицы Радио, Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе. Дорога проходит напрямик через район старой крюковской застройки, где раньше стояли пятиэтажки и хозяйственные здания, мимо небольшого пруда на Овражной улице с оставшимися частными домами.

В марте в префектуре сообщили, что дорогу откроют до конца сентября. Но сейчас говорят о 2-м квартале 2025 года. Вдоль новой дороги планируется построить тротуары, поставить остановочные пункты «нового типа», сделать заездные карманы к ним, наземный пешеходный переход и светофор.

По проекту, автобусную остановку «Заводская улица» на Заводской и пешеходный переход возле неё должны сместить в сторону станции Крюково. А на новой дороге будет остановка «Улица Радио» — она уже есть на картах, но не в реальности. Действующая остановка с таким же названием уже есть на Георгиевском проспекте. И даже не одна. Остановка на «дублере улицы Радио» будет удобна жителям новостроек 19-го микрорайона. Какие автобусы будут тут останавливаться, пока неизвестно. Вероятно, на новую дорогу перенаправят маршруты 16, 20 и 400 Т, идущие по Заводской улице.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 19
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