«Женщина шла, и буквально в нескольких сантиметрах упала облицовка», — сообщила в «Жилищник» свидетельница происшествия. К ней присоединились соседи и потребовали срочно принять меры, «пока никого не убило»
В «Жилищнике» ответили, что «нарушения устранены», но жители уверены — на самом деле просто убрали упавшие камни с земли.
Проблема не новая — куски плитки валяются вокруг 22-этажных башен давно. О ней с прошлого года пишут в «Жилищник», в Мосжилинспекцию и в префектуру — практически безрезультатно. Депутат Титов перед выборами обещал, что займется проблемой, но «опять одни обещания», говорят жители. Они считают, что надо целиком обследовать фасады, чтобы предотвратить последующие падения.
Корпуса 1012 и 1014, с которых сейчас падала плитка, построены в начале 80-х. Некоторые башни такого типа уже пережили капитальный ремонт с обновлением фасада. Но в этих домах ремонт фасада пока запланирован на 2042-2044 год.
После публикации этой новости в соцсетях «Зеленоград.ру», префектура сообщила, что промышленные альпинисты обследовали и собрали фрагменты фасада, а также провели локальную герметизацию. И добавили, что «мониторинг фасадов будет продолжен». Что это значит, непонятно — если двадцать лет, до следующего капремонта, подбирать упавшие камни, то это мало поможет.