«Женщина шла, и буквально в нескольких сантиметрах упала облицовка», — сообщила в «Жилищник» свидетельница происшествия. К ней присоединились соседи и потребовали срочно принять меры, «пока никого не убило»

В «Жилищнике» ответили, что «нарушения устранены», но жители уверены — на самом деле просто убрали упавшие камни с земли.

Проблема не новая — куски плитки валяются вокруг 22-этажных башен давно. О ней с прошлого года пишут в «Жилищник», в Мосжилинспекцию и в префектуру — практически безрезультатно. Депутат Титов перед выборами обещал, что займется проблемой, но «опять одни обещания», говорят жители. Они считают, что надо целиком обследовать фасады, чтобы предотвратить последующие падения.