Сейчас его территорию обозревают шесть купольных камер — они подключены к Единому центру хранения данных и имеют адресные привязки к корпусам 1001, 1002, 1013 и 1014, сообщили «Зеленоград.ру» в управе.

После случаев вандализма на обновленной зоне отдыха, на детских и спортивных площадках, и особенно после недавнего нападения на горожан, вопрос о видеонаблюдении стал более чем актуальным.

«В связи с противоправными действиями граждан прорабатывается вопрос об установке дополнительных камер», — добавили в управе.

Официально территория зоны отдыха находится на балансе «Жилищника», поэтому он имеет доступ к камерам видеонаблюдения. После нескольких поломок — новой сцены, металлических «деревьев любви» и других — «Жилищник» подал заявление в правоохранительные органы о фактах причинения вреда имуществу.

«В настоящее время ведутся следственные мероприятия», — сообщили в городской администрации.

Если вы сами хотите получить запись с этих камер, оставьте заявку в городской системе видеонаблюдения по телефону +7-495-587-00-02 — оператора даст вам номер заявки, с ним следует обратиться в полицию, которая получит видеоархив и приложит его к делу. Не откладывайте — срок хранения видеоинформации с камер от 5 до 30 дней.