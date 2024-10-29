Это произошло в детском саду «Cosmo» в Голубом на Парковом бульваре. В администрации подтвердили происшествие: «Занимаюсь увольнением сотрудника, она была на испытательном сроке. Ситуация неоднозначная — воспитатели объяснились с родителями и те ушли с позитивом, но всё равно такое поведение в нашем саду недопустимо».

В администрации так описали ситуацию: «Дети считают, что [проход от площадки к саду] — игра и убегают в другом направлении, у одного ребенка слетел ботинок, и младшая воспитательница пыталась его поднять на руки, но он не хотел держаться на руках и сползал, а второй не хотел идти, поднимал ноги и ложился на землю, поэтому пришлось вот так. Воспитатель плачет, но мы её увольняем».

Мнения местных жителей разделились: «А что делать, если уговорам не поддаются, а у тебя ещё группа детей с замёрзшими носами, которых надо завести в тепло?», — говорят одни и вспоминают родителей, которые похожим образом обращаются с собственными детьми, но это не вызывает такой реакции. Но другие увидели в этом непрофессионализм и нехватку персонала.

После обнародования видео, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны воспитателя. «Сообщалось, что воспитатель частного детского сада, расположенного в Голубом, грубо и халатно относится к своим воспитанникам, в том числе оставляет их без присмотра на улице», сказали в областном Следственном комитете. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Запланировано проведение осмотра места происшествия, изъятие должностных инструкций и иные следственные действия. Также проверку проводит прокуратура

В Голубом два частных детских сада с названием Cosmo. Один на Парковом бульваре (там случились эти события), а другой в Тверецком проезде — он к этому происшествию отношения не имеет, эти детсады никак не связаны.