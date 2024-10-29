Сотрудницу частного детсада увольняют за грубое обращение с детьми. Следственный комитет возбудил уголовное дело 29.10.2024 ZELENOGRAD.RU

На видео женщина волочит двух маленьких детей за комбинезоны с детской площадки. Она торопится, но один ребенок вообще не хочет идти, а второй, похоже, идёт недостаточно быстро, падает и его тоже волочат по земле. Дойдя до крыльца, она кладёт детей на ступеньки, где на помощь приходит второй сотрудник. После этого обнаруживает ещё одного отставшего ребенка, который сам переходил дорогу по переходу, а ещё один вообще остался на площадке.

Это произошло в детском саду «Cosmo» в Голубом на Парковом бульваре. В администрации подтвердили происшествие: «Занимаюсь увольнением сотрудника, она была на испытательном сроке. Ситуация неоднозначная — воспитатели объяснились с родителями и те ушли с позитивом, но всё равно такое поведение в нашем саду недопустимо».

В администрации так описали ситуацию: «Дети считают, что [проход от площадки к саду] — игра и убегают в другом направлении, у одного ребенка слетел ботинок, и младшая воспитательница пыталась его поднять на руки, но он не хотел держаться на руках и сползал, а второй не хотел идти, поднимал ноги и ложился на землю, поэтому пришлось вот так. Воспитатель плачет, но мы её увольняем».

Мнения местных жителей разделились: «А что делать, если уговорам не поддаются, а у тебя ещё группа детей с замёрзшими носами, которых надо завести в тепло?», — говорят одни и вспоминают родителей, которые похожим образом обращаются с собственными детьми, но это не вызывает такой реакции. Но другие увидели в этом непрофессионализм и нехватку персонала.

После обнародования видео, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны воспитателя. «Сообщалось, что воспитатель частного детского сада, расположенного в Голубом, грубо и халатно относится к своим воспитанникам, в том числе оставляет их без присмотра на улице», сказали в областном Следственном комитете. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Запланировано проведение осмотра места происшествия, изъятие должностных инструкций и иные следственные действия. Также проверку проводит прокуратура

В Голубом два частных детских сада с названием Cosmo. Один на Парковом бульваре (там случились эти события), а другой в Тверецком проезде — он к этому происшествию отношения не имеет, эти детсады никак не связаны.

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Метки:
деревня голубое, частный детский сад, халатность
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