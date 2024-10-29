О масштабном ремонте самого популярного катка в Зеленограде стало известно в начале октября. На эти работы потратят почти 97 миллионов рублей, срок — два месяца. Но что-нибудь может пойти не так и сроки затянутся, несмотря на требование префектуры.

Почему реконструкцию нельзя было провести летом, чтобы открыть обновленный каток в обычный сезон, без спешки, непонятно.

По сути это будет новый каток. Заменят охлаждающее оборудование, сделают новые павильоны с раздевалкой, прокатом коньков, туда же из отдельного сарая перенесут гараж для машины, заливающей и чистящей лёд, к павильону пристроят туалет. Сделают новое ограждение вокруг катка. Заменят освещение и смонтируют видеонаблюдение.