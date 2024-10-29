Каток на площади Юности успеют отремонтировать до Нового года 29.10.2024 ZELENOGRAD.RU

«В срок до 25 декабря завершить работы по капитальному ремонту катка с искусственным льдом на площади Юности» — такое поручение в префектуре «Жилищнику», который обслуживает этот каток.

О масштабном ремонте самого популярного катка в Зеленограде стало известно в начале октября. На эти работы потратят почти 97 миллионов рублей, срок — два месяца. Но что-нибудь может пойти не так и сроки затянутся, несмотря на требование префектуры.

Почему реконструкцию нельзя было провести летом, чтобы открыть обновленный каток в обычный сезон, без спешки, непонятно.

По сути это будет новый каток. Заменят охлаждающее оборудование, сделают новые павильоны с раздевалкой, прокатом коньков, туда же из отдельного сарая перенесут гараж для машины, заливающей и чистящей лёд, к павильону пристроят туалет. Сделают новое ограждение вокруг катка. Заменят освещение и смонтируют видеонаблюдение.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
площадь юности, катки, ледовые площадки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сотрудницу частного детсада увольняют за грубое обращение с детьми. Следственный комитет возбудил уголовное дело Новости
Пруд в Алабушево закапывают неизвестные тракторы — вероятно, для застройки. Хотя это место отдыха для жителей, а вода нужна для пожарных Новости
Пьяный мужчина угнал грузовик с парковки ТЦ «Панфиловский». Водитель оставил ключи в замке зажигания и ушёл Новости
Каток на площади Юности успеют отремонтировать до Нового года Новости
Возле Крюковского рынка запретили остановку и парковку Новости
«Жилищник» арендует эвакуатор для работы во дворах. Вероятно, будут убирать машины, мешающие уборке снега Новости
В жестоком обращении с животными обвиняют жителей Голубого. После десятков жалоб полиция начала проверку Новости
Изменить маршрут 28-го автобуса предложила префектура — чтобы пустить его в 22 и 23-й микрорайоны Новости
Турниры по настольному теннису среди зеленоградцев 55+ проводят Центры московского долголетия Новости
Медицинский центр «Томоград» приглашает провести диагностику методом компьютерной томографии с контрастным усилением Реклама
Владелец крупнейшего в мире производителя титана создаст в Зеленограде производство медицинских имплантов Новости
Неистовое благоустройство набирает темп — техника перекрыла улицу Злобина Новости
Типография широкоформатной печати приглашает на работу — требуются отделочники, макетчики, печатники широкоформатной печати и фрезеровщики Реклама
Двух курьеров службы доставки «Самокат» на электровелосипедах сбили машины Новости
Перекрыта пешеходная дорожка к «Леруа Мерлену» и «Зеленопарку» Новости
Кубок «Амплитуда» по баскетболу прошёл в Зеленограде Реклама
Новый мост на Школьном озере заливает водой — о том, что так будет, местные предупреждали сразу после его установки Новости
Отремонтировать почти шесть километров дорожек в зеленоградских лесопарках собираются в ноябре Новости
Типография широкоформатной печати приглашает на работу — требуются отделочники, макетчики, печатники широкоформатной печати и фрезеровщики Реклама
Дождевую канализацию в 12 и 16 микрорайонах реконструируют, чтобы не было подтоплений Новости
Число ДТП с самокатами снизилось почти в два раза после снижения скорости на 5 км/ч — результат масштабного эксперимента Новости
Новенький электрический «Москвич» поставил на тротуар неизвестный — на просьбу убрать машину, ответил, что может тут стоять, потому что он «администрация» Новости
Парапеты у торгового центра на Яблоневой аллее отремонтируют до конца года Новости
В приюте для бездомных животных оборудуют более двухсот новых вольеров до конца года. Это позволит улучшить условия содержания собак Новости
Наполним каникулы старшеклассника полезными развлечениями и позитивным общением — мастерская социокультурного проектирования и профориентации «ФОРСАЙТ» приглашает Реклама
Недавно мы писали, что на отремонтированные лестницы лишь спустя четыре месяца начали ставить перила. Как же мы ошибались! Новости
Башня бизнес-центра возле префектуры теперь в подсветке. Её выключают после 23 часов Новости
Вакансия мастера маникюра и педикюра в салон 4hands (ТЦ «Зеленопарк»). Зарплата 60-100 тысяч Реклама
Заканчивается строительство дома с апартаментами в 14-м микрорайоне Новости
Группа людей в масках нападала на прохожих у Школьного озера Новости
Новую технологию внедряют на зеленоградских очистных сооружениях. Зеленоградцы могут высказать своё мнение об экологии этого проекта Новости
Работа в фантастическом ресторане Pivaldi Реклама
Квитанции за коммуналку с фальшивым QR-кодом начали раскладывать по почтовым ящикам Новости
Забронируй праздник в детском кафе «Игрушечная» — и получи в подарок фотосессию Реклама
Досрочно построить спорткомплекс с бассейнами на Кутузовском шоссе не получилось Новости
Выплату за заключение контракта на военную службу подняли в Московской области на 400 тысяч Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру