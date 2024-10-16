Масштабный ремонт катка с искусственным льдом заказал «Жилищник». Судя по документам, заменят охлаждающее оборудование, сделают новые подиумы под сам каток и под павильон с раздевалкой и прокатом коньков. Сам павильон тоже обновят — то ли полностью перестроят, то ли заменят отделку. В здании устроят гараж для оборудования — машины, заливающей и чистящей лёд (сейчас она стоит в отдельное сарае на площади). С другой стороны, у входа в раздевалку с площади Юности, к павильону пристроят туалет. Сделают новое ограждение вокруг катка. Заменят освещение и смонтируют видеонаблюдение — камеры в здании и на катке. В буферной зоне от павильона до льда сделают покрытие из резиновой крошки.

Работы оцениваются в 97 миллионов рублей и займут не меньше двух месяцев — подрядчик должен определиться в конце октября, затем даётся два месяца на капитальный ремонт. Если так, каток откроется только в новом году. Почему реконструкцию нельзя было провести летом, чтобы открыть обновленный каток в обычный сезон, непонятно.

Уберут ли ли после реконструкции хотя бы один склад-сарай, который уродует площадь и стоит там даже летом, пока неизвестно — выясним и вернемся с ответом.

Катки с искусственным льдом могут открываться и в октябре — в зависимости от погоды. В прошлом году они заработали в ноябре. В Зеленограде семь таких ледовых площадок: на площади Юности, у корпусов 403, 901, 1131, 2034, на углу Сосновой и Озерной аллей напротив 6 и 7-го микрорайонов, а также на бульваре в 16-м микрорайоне. Каток на площади Юности неизменно популярен по нескольким причинам: там чистят лёд, есть комфортная раздевалка, нет хоккеистов и не надо заранее регистрироваться (как в 16-м микрорайоне).