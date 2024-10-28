Улица Злобина в 1-м микрорайоне — одна из тех, капитальный ремонт которых чудовищно затянулся — закончить должны были в начале августа, но сейчас срок завершения работ перенесли на 15 ноября. При этом неделю назад сделано было меньше половины.

Теперь, как часто бывает в таких случаях, сроки нагоняют авралом и штурмовщиной. С другой стороны улицы — возле «Перекрестка» и корпуса 108 — трудятся несколько десятков рабочих. С ними замечены сотрудники и техника государственного предприятия «Мосводосток» — получается, подрядчик не справился с работой и ему на подмогу пригнали приходят бюджетники. Сотрудников «Мосводостока» видели и не Георгиевском проспекте, где идёт ремонт.