Сегодня строительная техника полностью заблокировала проезд по улице Злобина: и возле площади Юности, и возле корпуса 106. Проезд не организован, движение никто не регулирует: «Мы стояли 15 минут, потом я вышла и начала снимать, тогда только кто-то выскочил из машин и разрулил», рассказала читатель «Зеленоград.ру»
Улица Злобина в 1-м микрорайоне — одна из тех, капитальный ремонт которых чудовищно затянулся — закончить должны были в начале августа, но сейчас срок завершения работ перенесли на 15 ноября. При этом неделю назад сделано было меньше половины.
Теперь, как часто бывает в таких случаях, сроки нагоняют авралом и штурмовщиной. С другой стороны улицы — возле «Перекрестка» и корпуса 108 — трудятся несколько десятков рабочих. С ними замечены сотрудники и техника государственного предприятия «Мосводосток» — получается, подрядчик не справился с работой и ему на подмогу пригнали приходят бюджетники. Сотрудников «Мосводостока» видели и не Георгиевском проспекте, где идёт ремонт.
Всё это происходит рядом с управой района Матушкино, но чиновникам, похоже, и дела нет — заказчики не из Зеленограда, а префект уже «закрыл сезон» и оценил работу по весенне-осеннему благоустройству и ремонту на «четыре с плюсом» — зачем теперь напрягаться?