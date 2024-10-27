Относительно удобная дорожка, по которой можно было дойти до ТЦ от автобусной остановки «Ржавки» теперь перекрыта. Объявление предлагает идти через кафе «Помпончик» — в обход и по опасной дороге.

Похоже, это перекрытие надолго. Неофициально в администрации «Зеленопарка» пояснили, что проход перекрыл собственник земельного участка, по территории которого она проходит. Теперь рассматривают варианты сделать пешеходный проход к ТЦ в другом месте.