Относительно удобная дорожка, по которой можно было дойти до ТЦ от автобусной остановки «Ржавки» теперь перекрыта. Объявление предлагает идти через кафе «Помпончик» — в обход и по опасной дороге.
Похоже, это перекрытие надолго. Неофициально в администрации «Зеленопарка» пояснили, что проход перекрыл собственник земельного участка, по территории которого она проходит. Теперь рассматривают варианты сделать пешеходный проход к ТЦ в другом месте.
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