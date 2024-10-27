«Во время дождя там большая лужа, и ходить очень скользко. А подморозит — будет каток, — жалуется местная жительница и предлагает просверлить дырки, чтобы вода уходила.
«Жилищник» пока никак не отреагировал на замечание. Но в управе «Зеленоград.ру» сказали, что работы уже запланированы — скорее всего, на следующей неделе. Как именно будут бороться с водой на мосту, пока неизвестно. Возможно, действительно сделают отверстия. А пока будьте осторожнее!
Почему о сливе воды с моста не подумали сразу, непонятно.
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