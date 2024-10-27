Группа людей в масках нападала на прохожих у Школьного озера 27.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Пострадавший от нападения зеленоградец Михаил рассказал о деталях: «21 октября я с подругой просто сидел на лавке — четверо людей в балаклавах на меня накинулись, когда я отказался оттуда уходить. Потом мы ушли, но посередине пляжа нас догнали, повалили меня на землю и ещё раз избили, несмотря на освещение и других отдыхающих. Им и этого оказалось мало: когда я практически прошел все озеро, они опять на меня напали, но в этот раз повезло — за меня мужик заступился. Они пошли в сторону корпуса 1014, а я поехал в полицию писать заявление».

Кроме подачи заявления в полицию, Михаил прошел медицинское освидетельствование. Он также узнал, что в понедельник около 21:30 возле подъезда корпуса 1014 они напали на другого человека, причем лица троих из них попали на камеру наблюдения. С ними была девушка, которая снимала всё на телефон.

Это подтверждают в чате района: «Четверо или трое парней в черном и в масках и девушка на самокате», «Видел их, проходили мимо, когда я гулял с собакой — все в чёрном, явно подростки», — пишут местные жители. По другому свидетельству, их было больше: «Я шла в понедельник примерно в 21:40 мимо озера и строящейся церкви, когда вышла на Филаретовскую улицу, увидела толпу подростков — их было очень много, человек 20, они очень громко себя вели, были очень возбуждённые».

На Школьном озере должны быть камеры: «Территория охвачена системой городского видеонаблюдения в полном объеме», — говорили раньше «Зеленоград.ру» в префектуре. Спросим в полиции о ходе расследования нападения.

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Метки:
микрорайон 10, школьное озеро, драки, нападения, побои
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