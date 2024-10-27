Башня бизнес-центра возле префектуры теперь в подсветке. Её выключают после 23 часов 27.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Вечером новую подсветку включают на фасаде центра «Савелки» и бизнес-центра «Зеленоград», а в перспективе осветят все здания, выходящие на Центральную площадь и в Савелкинский проезд. Сейчас подсветку выключают в 23:00, но на праздники оставят до двух-трёх ночи — если не будет жалоб.

27-этажная башня — архитектурная доминанта исторического центра Зеленограда. Новую подсветку, освещающую грани здания, сделали в ходе недавнего капитального ремонта. Яркость подсветки расчётно соответствует нормативам, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации бизнес-центра. Но её монтаж полностью не закончен, после завершения работ аккредитованная лаборатория произведет фактические замеры освещенности. «Новая подсветка. на наш взгляд, гармонирует с вечерним освещением и иллюминацией Центральной площади», отметили в администрации.

Подсветку включают в сумерки, выключают в 11 вечера. На новогодние праздники планируют не выключать до двух-трёх ночи. При условии, что не будет активных жалоб. «Администрация города всегда старается сделать горожанам комфортно и красиво, — отметил собеседник редакции. — К сожалению, всем не угодишь. Мы понимаем, что обязательно будут спекуляции на темы „лучше бы потратили деньги на что-то другое“, „невозможно уснуть“ или „беспилотникам теперь будет легче“. Мы просто стараемся сделать город красивее, а в хорошей работе наших спецслужб не сомневаемся».

Жалоб пока нет, во всяком случае, на сайте префектуры. 60% участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что им нравится новая подсветка бизнес-центра. В чатах мнения разделились — одни считают, что с таким ярким уличным освещением «жить нельзя» (без жалюзи или штор блэкаут), другие пишут, что стало «красиво и празднично».

Во всяком случае, теперь башня со включенной подсветкой стала темой для многих местных фотографов.

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Метки:
центральная площадь, уличное освещение, фонари, бизнес-центр
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