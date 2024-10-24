Теперь единовременная выплата составляет 2,3 миллиона рублей. Она состоит из региональной и федеральной части. Увеличилась региональная выплата: была 1,505 млн, стала — 1,9. Федеральная часть (400 тысяч) осталась без изменений. Также рекрутеры посчитали, что суммарные выплаты за первый год службы составят 4,7 млн

Таким образом областная единовременная выплата сравнялась с московской. В столице 1,9 млн стали платить ещё в июле. Правда, суммарная выплата за первый год службы в Москве всё равно выше — обещают 5,2 млн. Вероятно, за счет дополнительной городской выплаты в 50 тысяч в месяц.

В октябре 2023 года в Московской области платили за заключение контракта 600 тысяч. Получается, за год выплата увеличилась почти в четыре раза.