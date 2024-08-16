«Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы. В мобилизацию ушло 22 тысячи, в первую волну контрактации 21 тысячи и в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысяч человек», сказал мэр Собянин.

Получается, что сейчас в СВО принимают участие 43 тысячи москвичей. Год назад Собянин называл примерно такую же цифру — 45 тысяч. Также мэр добавил, что Москва — один из лидеров среди регионов «по динамике количеств людей, которые сражаются» в зоне СВО.

На СВО из Москвы идут не только люди: «Треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы [которая] по своему вкладу в строительство оборонительных сооружений сделала столько, сколько остальные регионы вместе взятые […] также столица в месяц выпускает около 10-15 тысяч боевых беспилотников», сказал мэр.

Собянин также отметил, что небо над Москвой надежно защищено от ударов беспилотников. «Москва первая вообще испытала на себе удары беспилотников. Они прилетали в правительственные здания, в жилые здания, даже в Кремль. Благодаря совместной большой работе, проделанной с Министерством обороны, сегодня московское небо защищено надежнее, может, чем другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день»

Последний раз о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, мэр рассказывал в начале июля.