Ещё неделю назад единовременная выплата была один миллион рублей, а сейчас уже 1,7 миллиона. Эта сумма складывается из трёх компонентов: 200 — региональная выплата, 195 — федеральная и 1305 тысяч — «специальная выплата». Именно последняя выросла на 700 тысяч. В Москве, похоже, ни специальных, ни региональных выплат нет — единовременно платят только 195 тысяч.

На сайте контрактной службы Московской области отмечают, что эта выплата в рамках набора на контрактную службу в 1-ю танковую армию. Впрочем, неделю назад, с выплатой в миллион, набор был туда же.

Ежемесячная выплата — от 204 тысяч плюс дополнительные выплаты за достижения. Также предлагают кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства и по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным), освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, академический отпуск и льготы для семьи

Предыдущее увеличение единовременной выплаты в области (с 600 тысяч до миллиона) было в прошлом ноябре. Получается, меньше, чем за год единовременная выплата за заключение контракта выросла почти втрое.