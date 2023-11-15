Об этом сказал мэр Собянин. Из них за этот год контракты подписали более 22 тысяч человек, значит в 2022 году — около 25 тысяч.

Три месяца назад Собянин говорил, что «контрактников и добровольцев» из Москвы уже воюет около 20 тысяч человек, а ещё столько же мобилизованных. Похоже, число контрактников резко выросло за лето — в конце июля мэр говорил о 10 тысячах, а к середине августа их число удвоилось

Сейчас мэр сказал, что задачу Министерства обороны [по контрактникам] на этот год выполнили досрочно. Сколько из московских контрактников жили в Москве до заключения контракта, неизвестно — для учета «контрактником-москвичом» достаточно просто подписать контракт в Москве

Похоже, богатые регионы конкурируют за контрактников из России. Например, Московская область для заключения контракта предлагает бесплатный трансфер из любой точки мира и миллион рублей сразу при заключении контракта. А в Зеленограде контрактников оформляли на работу в зеленоградские коммунальные ГБУ для выплаты «материальной помощи».

Сколько москвичей погибли или получили ранения в ходе СВО Собянин снова не сообщил. В августе он говорил лишь, что на строительстве оборонительных сооружений погибли более 20 человек, более 100 было ранено.