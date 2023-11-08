Миллион рублей обещают заплатить при заключении контракта на военную службу в Московской области 08.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Раньше единовременная выплата была гораздо меньше — 600 тысяч. Хотя и о ней местные депутаты говорили, как о самой большой в стране. Этот миллион при заключении контракта складывается из трех компонентов: 605 тысяч из специального фонда, 200 — региональная выплата, 195 — федеральная

На сайте контрактной службы в Московской области отмечают, что миллион выплачивают в рамках «специального набора», который пройдет до 25 ноября. Также теперь на сайте отмечено, что в Подмосковье формируют «отдельное элитное подразделение». Желающего заключить контракт бесплатно доставят до Московской области из любой точки мира

Москва, похоже, проигрывает области в конкуренции за контрактников — официальная единовременная выплата при заключении контракта в столице гораздо меньше, всего 195 тысяч. Хотя летом стало известно, что при заключении контракта, оформляется формальный трудовой договор с зеленоградскими ГБУ «Жилищник» или ГБУ «Автомобильные дороги», который позволят выплачивать дополнительную ежемесячную надбавку в 75 тысяч

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной, армия, военкомат, призывники
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Миллион рублей обещают заплатить при заключении контракта на военную службу в Московской области Новости
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