Раньше единовременная выплата была гораздо меньше — 600 тысяч. Хотя и о ней местные депутаты говорили, как о самой большой в стране. Этот миллион при заключении контракта складывается из трех компонентов: 605 тысяч из специального фонда, 200 — региональная выплата, 195 — федеральная

На сайте контрактной службы в Московской области отмечают, что миллион выплачивают в рамках «специального набора», который пройдет до 25 ноября. Также теперь на сайте отмечено, что в Подмосковье формируют «отдельное элитное подразделение». Желающего заключить контракт бесплатно доставят до Московской области из любой точки мира

Москва, похоже, проигрывает области в конкуренции за контрактников — официальная единовременная выплата при заключении контракта в столице гораздо меньше, всего 195 тысяч. Хотя летом стало известно, что при заключении контракта, оформляется формальный трудовой договор с зеленоградскими ГБУ «Жилищник» или ГБУ «Автомобильные дороги», который позволят выплачивать дополнительную ежемесячную надбавку в 75 тысяч