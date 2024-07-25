Столько получат военнослужащие, подписавшие контракт после 23 июля сроком от одного года. Указ о «новой мере социальной поддержке» подписал мэр Собянин. Прежняя единовременная московская выплата составляла 195 тысяч.

При этом сохраняются все прежние городские выплаты и льготы для участников СВО и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета 50 тысяч рублей.

В мэрии посчитали, что теперь общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы (более 430 тысяч в месяц).

На прошлой неделе единовременную выплату для новых контрактников повысили и в Московской области — сейчас она составляет 1,7 миллиона рублей (был 1 миллион).

Сколько москвичей заключили контракт на военную службу с начала СВО, точно неизвестно. Последний раз Собянин говорил о 47 тысячах человек, но это было в ноябре прошлого года.