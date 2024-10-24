Работы начались во вторник и продлятся до 1 декабря. Готовится к закрытию начали раньше — прежде забитые товарами полки опустели уже в начале октября.
Что именно будут реконструировать, неизвестно. «Лента» открылась в этом помещении ровно три года, сменив магазин сети Billa.
Это единственный магазин сети «Лента», оставшийся в Зеленограде: в прошлом году закрыли «Ленту» в Савёлкинском проезде, в январе этого года — «Ленту» на улице Гоголя, возле «Иридиума».
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