Работы начались во вторник и продлятся до 1 декабря. Готовится к закрытию начали раньше — прежде забитые товарами полки опустели уже в начале октября.

Что именно будут реконструировать, неизвестно. «Лента» открылась в этом помещении ровно три года, сменив магазин сети Billa.

Это единственный магазин сети «Лента», оставшийся в Зеленограде: в прошлом году закрыли «Ленту» в Савёлкинском проезде, в январе этого года — «Ленту» на улице Гоголя, возле «Иридиума».