Будет два курса для людей старше 55 лет:

«Смартфон для повседневной жизни»

«Современные средства и инструменты удаленного общения на смартфоне, планшете ОС Андроид» (продвинутый)

Они будут проходить по понедельникам и средам с 10 до 12 часов в корпусе 1140 (МГПУ). Запись по телефону 8-936-281-76-14 или в ЦМД «Силино» в корпусе 1106.

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