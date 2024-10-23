Теперь цены на абонементы будут такими:

Зеленоград—Москва:

10 поездок — 3950 (было 3650)

20 поездок — 6700 (было 6200)

30 поездок — 8400 (было 7800)

Две поездки в рабочие дни — 840 (было 780)

Зеленоград—Солнечногорск:

20 поездок — 4300 (было 4000)

30 поездок — 6000 (было 5500)

10 поездок — без изменений (2900)

Зеленоград—Шереметьево:

10 поездок — 1650 (было 1550)

20 поездок — 2900 (было 2700)

30 поездок — 3450 (было 3300)

Также прекращатил свое действие повышенный сезонный тариф на дачные направления. Стоимость снижается для легковых автомобилей по пятницам с 14 до 22 и субботам с 10 до 16 в сторону области, а в воскресенье — в сторону Москвы с 17 до 21 на маршрутах: