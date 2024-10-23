Теперь цены на абонементы будут такими:
Зеленоград—Москва:
- 10 поездок — 3950 (было 3650)
- 20 поездок — 6700 (было 6200)
- 30 поездок — 8400 (было 7800)
- Две поездки в рабочие дни — 840 (было 780)
Зеленоград—Солнечногорск:
- 20 поездок — 4300 (было 4000)
- 30 поездок — 6000 (было 5500)
- 10 поездок — без изменений (2900)
Зеленоград—Шереметьево:
- 10 поездок — 1650 (было 1550)
- 20 поездок — 2900 (было 2700)
- 30 поездок — 3450 (было 3300)
Также прекращатил свое действие повышенный сезонный тариф на дачные направления. Стоимость снижается для легковых автомобилей по пятницам с 14 до 22 и субботам с 10 до 16 в сторону области, а в воскресенье — в сторону Москвы с 17 до 21 на маршрутах:
- от Москвы до А-107, ЦКАД, Солнечногорск
- от Шереметьево до А-107, ЦКАД, Солнечногорск
- от Солнечногорска до А-107, ЦКАД
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