Новую технологию внедряют на зеленоградских очистных сооружениях. Зеленоградцы могут высказать своё мнение об экологии этого проекта 26.10.2024 ZELENOGRAD.RU

На очистных есть цех механического обезвоживания отхода — избыточного активного ила, образующегося в процессе очистки сточных вод. Сейчас ил откачивают насосами и размещают на специальных площадках, которые занимают достаточно много места на территории предприятия. Сам процесс трудоёмкий, занимает много времени. Новая технология призвана сделать его более качественным и быстрым. Для уменьшения объёма и влажности осадка его будут осушать на декантерах (центрифугах) с применением флокулянтов. Это реагенты для удаления примесей из воды, они улучшают процесс обезвоживания, делают загрязнения крупнее.

«Внедрение стадии механического обезвоживания избыточного активного ила на декантерах с применением флокулянтов позволит снизить влажность осадка до величины, при которой обеспечиваются оптимальные условия транспортирования и утилизации», описывают процесс специалисты. При этом существующая система трубопроводов отвода избыточного ила с площадки остается в качестве резервной. Полученные в результате обезвреживания отходы можно будет размещать в контейнерах и сразу отправлять на переработку — например, для технического грунта. Этим занимается уже не «Водоканал», а специализированные организации.

Флокулянты и коагулянты применяют и для очистки воды — например, в бассейнах или для бытовых нужд. Но на очистных речь идёт только об обезвоживании осадка с помощью реагентов. Что касается выбросов вредных веществ и их сочетаний в воздух, то их концентрация не превышает предельно допустимых значений и не будет превышать с введением нового метода обезвоживания осадка, утверждается в документах экологической экспертизы. На запахи от очистных сооружений применение реагентов не влияет.

Обсуждение с местными жителями

С зеленоградцами обсуждается оценка воздействия новой технологии на окружающую среду — этого требует существующие нормативы. Материалы с этой оценкой подготовила компания «Барс» по заказу «Мосводоканала». В них содержится описание технологии процесса, анализ её влияния на экологию и предложения по минимизации возможных неблагоприятных воздействий. Подробное описание технологического процесса и материалы оценки воздействия на окружающую среду опубликованы на сайте управы района Савелки. Там же можно скачать опросный лист для участников обсуждения.

Обсуждение проходит с 29 октября по 29 ноября. Для участия надо заполнить опросный лист: персональные данные, мнение о проекте, согласие или несогласие с его реализацией. И отправить его на электронную почту управы zelao-savelki@mos.ru или экспертной организации buhgalter@bars-met.com. Можно распечатать заполненный лист и отнести его в управу — корпус 311, с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45), в пятницу с 8:00 до 15:45. Замечания и предложения принимаются до 10 декабря.

Четыре года назад «Мосводоканал» отчитался о полной ликвидации плохих запахов от зеленоградских очистных в связи с окончанием их модернизации. Был проведен комплекс работ: над открытыми ёмкостями сделаны перекрытия, смонтированы газоочистные установки. Но запах периодически всё равно появляется.

О запахе от очистных

Четыре года назад «Мосводоканал» отчитался о полной ликвидации плохих запахов от очистных. Провели модернизацию: над открытыми ёмкостями сделали перекрытия, смонтировали газоочистные установки. Но запах периодически всё равно появляется, хотя формально допустимые концентрации вредных веществ не превышены.

Причина в том, что плохой запах, который ощущает человек — это «букет» запахов нескольких загрязняющих веществ. А для отчётов контролируют каждое это вещество в отдельности. Вот и получается, что по каждому отдельному веществу предельно допустимые концентрации (ПДК) не превышены, а вонь есть. Подробнее об этом читайте здесь.

Читайте также
Почему от зеленоградских очистных сооружений продолжает вонять даже после реконструкции, а загрязнения воздуха как бы нет. И что с этим можно сделать
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
загрязнение воздуха, очистные сооружения
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Заканчивается строительство дома с апартаментами в 14-м микрорайоне Новости
Квитанции за коммуналку с фальшивым QR-кодом начали раскладывать по почтовым ящикам Новости
Выплату за заключение контракта на военную службу подняли в Московской области на 400 тысяч Новости
Климатическая зима ожидается в Москве на 20 суток позже положенного Новости
Досрочно построить спорткомплекс с бассейнами на Кутузовском шоссе не получилось Новости
Пассажир автобуса пострадал в ДТП, потому что водитель поехал не по своей полосе Новости
Вам подарок! Посетите одно бесплатное занятие на любой курс в детском клубе Буракова Реклама
Магазин «Лента» в 10-м микрорайоне закрылся на реконструкцию до декабря Новости
Дворника «Жилищника» снова застукали с запрещенной воздуходувкой во дворе дома Новости
Обязательное место для посещения этой осенью — самая атмосферная кофейня «KakaVa Mama» Реклама
Кулинарный курс для детей запустили в Зеленограде Новости
Полное завершение строительства сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами переносится на следующий год Новости
Розыгрыш наушников AirPods Max Реклама
Серьезный пожар потушили в технопарке «Элма» Новости
220 дворников не хватает в Зеленограде для качественной зимней уборки Новости
Новая точка Sura Sushi Реклама
Граффитчик-скалолаз исписывает стены зеленоградских домов Новости
Обучение работе со смартфонами для пожилых людей запускает Центр московского долголетия Новости
Строительство переезда через железную дорогу возле станции Малино отложено на неопределенный срок — проект убрали из инвестиционной программы Новости
Виртуальная колоноскопия на компьютерном томографе в центре «Томоград» — высокоточная диагностика новообразований в кишечнике без дискомфорта Реклама
Спортивных площадок в Зеленограде по ощущениям не хватает, хотя по статистике с ними всё хорошо Истории
Подорожали абонементы на проезд по платной дороге М-11 Новости
Бизнес-встреча студентов АБИТ-РосНОУ с Андреем Аркадьевичем Ковалёвым Реклама
В МИЭТ поступил каждый пятый выпускник зеленоградских школ. В университете отметили достижения каждой школы Новости
Новый скейт-парк в 1-м микрорайоне собирает десятки спортсменов Новости
В Зеленограде работает детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» Реклама
Сроки завершения ремонта дорог снова сдвинули — теперь обещают закончить в ноябре Новости
В «Пятёрочке» на улице Полагушина нашли мышей и мух. Магазин не откроют, пока не наведут там порядок Новости
«ТинсХолл», центр проектирования будущего — приглашает подростков на развивающие и предпрофильные курсы, а также на курсы подготовки к ОГЭ/ЕГЭ Реклама
Детскую комнату откроют в МИЭТе Новости
«Жилищник» выпустил собственное мобильное приложение Новости
На уровне глазного института. В зеленоградском детском центре «Прозрение Кидс» ведут приём опытные врачи Реклама
Идею пустить автобус до «Зеленопарка» по сокращенному маршруту — чтобы он ходил чаще — поддержало большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
На новом заводе стройматериалов в Зеленограде начали устанавливать оборудование. Возможно, мэрия создает здесь рабочие места преимущественно для приезжих Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий набирает слушателей по программе профессиональной переподготовки: «Психологическое консультирование и психодиагностика» Реклама
Ливневку закатали в асфальт. Сейчас «подтоплений не обнаружено», уверяют в управе Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру