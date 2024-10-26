На очистных есть цех механического обезвоживания отхода — избыточного активного ила, образующегося в процессе очистки сточных вод. Сейчас ил откачивают насосами и размещают на специальных площадках, которые занимают достаточно много места на территории предприятия. Сам процесс трудоёмкий, занимает много времени. Новая технология призвана сделать его более качественным и быстрым. Для уменьшения объёма и влажности осадка его будут осушать на декантерах (центрифугах) с применением флокулянтов. Это реагенты для удаления примесей из воды, они улучшают процесс обезвоживания, делают загрязнения крупнее.
«Внедрение стадии механического обезвоживания избыточного активного ила на декантерах с применением флокулянтов позволит снизить влажность осадка до величины, при которой обеспечиваются оптимальные условия транспортирования и утилизации», описывают процесс специалисты. При этом существующая система трубопроводов отвода избыточного ила с площадки остается в качестве резервной. Полученные в результате обезвреживания отходы можно будет размещать в контейнерах и сразу отправлять на переработку — например, для технического грунта. Этим занимается уже не «Водоканал», а специализированные организации.
Флокулянты и коагулянты применяют и для очистки воды — например, в бассейнах или для бытовых нужд. Но на очистных речь идёт только об обезвоживании осадка с помощью реагентов. Что касается выбросов вредных веществ и их сочетаний в воздух, то их концентрация не превышает предельно допустимых значений и не будет превышать с введением нового метода обезвоживания осадка, утверждается в документах экологической экспертизы. На запахи от очистных сооружений применение реагентов не влияет.
С зеленоградцами обсуждается оценка воздействия новой технологии на окружающую среду — этого требует существующие нормативы. Материалы с этой оценкой подготовила компания «Барс» по заказу «Мосводоканала». В них содержится описание технологии процесса, анализ её влияния на экологию и предложения по минимизации возможных неблагоприятных воздействий. Подробное описание технологического процесса и материалы оценки воздействия на окружающую среду опубликованы на сайте управы района Савелки. Там же можно скачать опросный лист для участников обсуждения.
Обсуждение проходит с 29 октября по 29 ноября. Для участия надо заполнить опросный лист: персональные данные, мнение о проекте, согласие или несогласие с его реализацией. И отправить его на электронную почту управы zelao-savelki@mos.ru или экспертной организации buhgalter@bars-met.com. Можно распечатать заполненный лист и отнести его в управу — корпус 311, с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45), в пятницу с 8:00 до 15:45. Замечания и предложения принимаются до 10 декабря.
Четыре года назад «Мосводоканал» отчитался о полной ликвидации плохих запахов от зеленоградских очистных в связи с окончанием их модернизации. Был проведен комплекс работ: над открытыми ёмкостями сделаны перекрытия, смонтированы газоочистные установки. Но запах периодически всё равно появляется.
Четыре года назад «Мосводоканал» отчитался о полной ликвидации плохих запахов от очистных. Провели модернизацию: над открытыми ёмкостями сделали перекрытия, смонтировали газоочистные установки. Но запах периодически всё равно появляется, хотя формально допустимые концентрации вредных веществ не превышены.
Причина в том, что плохой запах, который ощущает человек — это «букет» запахов нескольких загрязняющих веществ. А для отчётов контролируют каждое это вещество в отдельности. Вот и получается, что по каждому отдельному веществу предельно допустимые концентрации (ПДК) не превышены, а вонь есть. Подробнее об этом читайте здесь.