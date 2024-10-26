На очистных есть цех механического обезвоживания отхода — избыточного активного ила, образующегося в процессе очистки сточных вод. Сейчас ил откачивают насосами и размещают на специальных площадках, которые занимают достаточно много места на территории предприятия. Сам процесс трудоёмкий, занимает много времени. Новая технология призвана сделать его более качественным и быстрым. Для уменьшения объёма и влажности осадка его будут осушать на декантерах (центрифугах) с применением флокулянтов. Это реагенты для удаления примесей из воды, они улучшают процесс обезвоживания, делают загрязнения крупнее.

«Внедрение стадии механического обезвоживания избыточного активного ила на декантерах с применением флокулянтов позволит снизить влажность осадка до величины, при которой обеспечиваются оптимальные условия транспортирования и утилизации», описывают процесс специалисты. При этом существующая система трубопроводов отвода избыточного ила с площадки остается в качестве резервной. Полученные в результате обезвреживания отходы можно будет размещать в контейнерах и сразу отправлять на переработку — например, для технического грунта. Этим занимается уже не «Водоканал», а специализированные организации.

Флокулянты и коагулянты применяют и для очистки воды — например, в бассейнах или для бытовых нужд. Но на очистных речь идёт только об обезвоживании осадка с помощью реагентов. Что касается выбросов вредных веществ и их сочетаний в воздух, то их концентрация не превышает предельно допустимых значений и не будет превышать с введением нового метода обезвоживания осадка, утверждается в документах экологической экспертизы. На запахи от очистных сооружений применение реагентов не влияет.